MASKİ’nin hizmetlerinden memnuniyetlerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir ailesi olarak gerek ana hizmet binamız, gerek MASKİ’miz, gerekse şirketlerimizler birlikte çok büyük bir aileyiz. Malatyamızın daha modern ve gelişmiş bir şehir olması için özveriyle çalışan bir ekip var. MASKİ Genel Müdürlüğümüz şehrimizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Malatya merkez Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer 11 ilçemizde ihtiyaç doğrultusunda altyapı yenileme çalışmaları yapıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış altyapıyı tamamen yenileyerek gelecek nesillerimize sağlam ve modern altyapılı bir Malatya bırakmak için gece gündüz çalışıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan Ertan Mumcu’ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan ve çok kısa sürede yapılanmasını tamamlayan MASKİ’miz Malatya’mıza çok önemli ve ciddi hizmetler yaptı. Malatya merkez ve ilçelerinin tamamında yaklaşık 350 milyonluk bir yatırıma imza attı. Malatya’nın tamamının topyekun su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi için ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Yapılan yatırımların çoğu yerin altında olduğu için Malatyalı hemşehrilerimizin büyük bir kısmı işin dışarı görünen tarafı olan toz ve toprağın verdiği rahatsızlıktan haberdar oldu. Ama MASKİ’miz Malatya Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla çok ciddi bir yatırım hamlesi yaptı. İnşallah bunun meyvelerini çok kısa zamanda alacağız. MASKİ Genel Müdürlüğümüz uzun yıllar hizmet gitmeyen bölgelerde çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızı hizmetle buluşturdu. Özellikle Doğu Kollektörü Hattı projesini hayata geçirerek Doğu Bölgemizin kanalizasyon altyapısını yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnşallah belirlenen zamanda çalışmalar tamamlanacak. Malatya’nın kanalizasyon ve su sorununu çözmek noktasındaki gayretleri ile hedeflerine ulaşırlar” diye konuştu.