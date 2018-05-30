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30 Mayıs 2018 18:21

Bakan Tüfenkci’den mitinge davet

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitingine herkesi davet ederek, “Malatya önemli bir misafiri ağırlayacak.

Bakan Tüfenkci’den mitinge davet

30 Mayıs 2018 18:21

Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri, mazlumların umudu, Malatya’ya karşı sevgisi ve muhabbeti ayrı olan Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız” dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakırcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, uzun süre sohbet etti. Bakırcılar Çarşısında tezgahın arkasına da geçen Bakan Tüfenkci, demir dövdü. Esnaflara hayırlı işler dileyen Bakan Tüfenkci, esnaf ve vatandaşların büyük ilgisi altında ziyaretlerde bulundu.


Bakan Tüfenkci, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, esnafları ziyaret ettiklerini belirterek, "Seçimden seçime gezen bir bakan değiliz. AK Parti olarak biz her fırsatta milletimizle beraber oluyoruz. Milletimiz özellikle bu seçimlerde birlik, beraberlikten yana ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitingine herkesi davet eden Bakan Tüfenkci, "Malatya önemli bir misafiri ağırlayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri, mazlumların umudu, Malatya’ya karşı sevgisi ve muhabbeti ayrı olan Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Malatyalılar meydanı dolduracak ve güçlü bir ses verecek. Bu ses, Türkiye’de ve büyün dünyada durulmuş olacak. Bütün Malatyalı hemşehrilerimizi yeni belediye yanındaki meydana davet ediyorum. Orada Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermek adına herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.




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