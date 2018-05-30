Bakan Tüfenkci’den MTSO’ya ziyaret

Ziyarette Bakan Tüfenkci’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken katıldı. Ziyarette konuşan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Seçimlerimizi tamamladık. Artık hep birlikte Malatya için çalışma vakti. Malatya’yı hak ettiği yere çıkaracağız. Bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte Malatya için koşacağız. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. TOBB Yönetim Kurulu’nda bize görev verdi. Doğu Anadolu Bölgesi ve Malatya’yı temsil edeceğim. Tekrar kendisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Bakan Tüfenkci de, “Türkiye Odalar ve Borsalar birliği Başkanımız Türkiye için önemli değerlerden birisi. Gerek zor zamanlarda yaptığı görevlerle, gerekse oda ve borsa camiasına kazandırdığı kimlikle, yine Türkiye’de birçok odanın kendi kimliğini oluşturma noktasında hem kurumsal anlamda destek veren aynı zamanda bilgeliği ile yol gösteren çok değerli bir kardeşimiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ekonomik anlamda zor süreçten geçtiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başbakanımızın yerinde aldığı kararla Türkiye’yi ciddi anlamda düzlüğe çıkardı. Bu dönem içerisinde özel sektörünün önünü açma adına önemli kararlar alındı. Yine bu dönemde çok önemli reformlara imza attık. Bütün engellere rağmen, bütün terör saldırılarına rağmen, Türkiye 7.4 büyümeyi yakalamışsa, seçimlerin yaklaşması ile birlikte döviz üzerinde Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışanlar inşallah 24 Hazirandan sonra milletimizin vermiş olduğu kararla mahkum olacaklar. Türkiye yeni bir yola girmiş olacak. Hedefimiz Türkiye’yi ve ekonomimizi büyütmektir” diye konuştu. Daha sonra Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na kayısı hediye ederken, Hisarcıklıoğlu ise Sadıkoğlu’na plaket takdim etti.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ TSO Asilhan Arslan, Başkanı Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.