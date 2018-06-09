24 Haziran seçimleri öncesinde Malatya’da seçim çalışmalarını sürdüren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, mahalle toplantılarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Akçadağ ilçesinde iftara katılan Bakan Tüfenkci, daha sonra Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 24 Haziran’da önemli bir seçime gideceğini ifade ederek, "24 Haziran seçimleri, alelade bir seçim değil. Türkiye bir yol ayrımına karar verecek. Ya yeniden Türkiye’nin inşa, imarına, erdem, irade ve cesaretle şahlanışına karar verecek ya da Türkiye’yi eskiye döndürme adına Türkiye’nin geriye gidişi ’yıkım ekibi’ dediğimiz gerçekten bugüne kadar yapılanları yıkmayı bir marifetmiş gibi ülkeyi tanımayan bir ekibe mi teslim edilecek, buna hep beraber karar vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin Gezi olaylarıyla başlayan ve akabinde benzeri eylemlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Tüfenkci, son olarak millet adına utanç tablosu olan 15 Temmuz olaylarını yaşadıklarını söyledi. Cumhur İttifakı’nı kurarak Türkiye’nin terör belasından kurtulması adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getirdiklerini belirten Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin istikbali, istiklali ve geleceği noktasında Türkiye’nin gençlerinin özellikle rahat ve refah içerisinde varlığını sürdürebilmeleri adına 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamasına geçeceğiz. 16 Nisan’da bu sisteme ’hayır’ diyenler, şimdi bu sistemde Türkiye’yi yönetmeye kalkıyorlar. ’En iyi biz yönetiriz’ diyorlar. En iyi siz yönetiyorsanız o gün niye ’hayır’ dediniz, bugüne neye talip oluyorsunuz? ’3. havalimanı yapılmasın, Boğaziçi Köprüsü yapılmasın; yol, köprü beton yığını’ diyenlerin iş başına gelmesi halinde Türkiye’nin geleceğinin nasıl olacağına sizler karar vereceksiniz. O gün bu altyapılara, köprüye, limanlara, havaalanlarına, yollara ’beton yığını’ diyenler bırakın fabrika yapmayı, fabrikanın çivisini dahi bu ülkeye yaptıramazlar. Biz sadece yol yapıp, yolları yapmıyoruz, gönülden gönüle köprüler kurup kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsü içerisinde her bir kardeşimizi, 81 milyonu bir ve beraber biliyoruz. Vatanına, bayrağına, devletine, milletine ihanet etmeyen her bir kardeşimizle yol yürürüz dedik ve o kardeşlerimizi aziz bildik. Milletimiz için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz."

Her yıl 1 milyon vatandaşa iş ve aş bulduklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yüksek büyümeyle beraber daha fazla insanımıza iş ve aş bulacağız. Daha fazla insanımızın iş imkanlarından faydalanmasını sağlamış olacağız. Vagon Onarım Fabrikası’na bin 500 kişinin çalışacağı prefabrik ev, hastane, soğuk hava deposu imalatı yapacak olan büyük bir tesisi Malatya’ya kazandırdık. Yanına da lojistik ticaret merkezini yapma noktasında anlaştık. 12 ay içerisinde Kızılay’a teslim ettiğimiz an bin 500 insanımız iş ve aş bulacak" diye konuştu.