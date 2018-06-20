Bakan Tüfenkci’den ‘sandığa gidin’ çağrısı

Sandığa gitmek çok önemli. Bütün kardeşlerim bu demokratik haklarını kullansın ve Türkiye’nin geleceğinde izleri, oyları olsun” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özsan Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, sanayi esnafının bir oyuyla Türkiye’de birçok şeyi değiştireceğini bildiğini vurguladı.

Türkiye’yi terör kıskacıyla dize getiremeyenlerin ekonomi kıskacıyla dize getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Bu operasyonlar Allah’ın izniyle 24 Haziran’da ‘1’ oyunuzla bozulacak” dedi.

Tüfenkci, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hizmet ve erdemliler hareketi olarak yola çıktığını kaydederek, şöyle devam etti:

“AK Parti Türkiye’de Allah’a hamd olsun bir sessiz devrim gerçekleştirdi. Yollarla, köprülerle, hastanelerle, limanlarıyla, üniversitelerle, havayolu, demiryolu ve karayoluyla bu devrimi gerçekleştirdi, uzakları yakın, hayalleri gerçek etti. AK Parti, sorunları torunlara havale eden bir parti olmadı. Başbakanımızın da her zaman ifade ettiği gibi sorunların üzerine gittik, gitmeye de devam ettik. Esnafımız büyüsün ki tüccarımız büyüsün, tüccarımız büyüsün ki sanayicimiz büyüsün, sanayicimiz büyüsün ki ihracatımız büyüsün düsturu içerisinde Türkiye’yi kalkındırma noktasında gayret gösteriyoruz."

AK Parti hükümetlerinin şehir içine sıkışan sanayiyi şehir dışına taşıma noktasında projeler gerçekleştirdiğini ve 10 ilde pilot projeler başlattığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, bu illere Malatya ve Elazığ’ı da eklediklerini, başarılı olursa tüm illerde projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci sanayicinin kalifiye eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını, bununla ilgili olarak AK Parti hükümetlerinin çok ciddi destek verdiğine dikkat çekerek, “Hem kalfayı yetiştirme noktasında maddi anlamda destek veriyoruz, hem de siz alıp yetiştirirseniz bir yıllık ücretlerini biz veriyoruz. Şimdi hayata geçirdiğimiz, özellikle küçük esnafımızın yararlanmasını istediğimiz ve adını ’bir senden bir benden’ koyduğumuz bir proje var. Bu projeyle yeni, genç bir arkadaşımızı iş başı yaptırdığınızda 6 aylık ücretini, sigortasını, vergi ve stopajın tamamını bizler veriyoruz. Bu da özellikle küçük esnafımız için gerçekten çok önemli bir destek. Yeni yapacağımız bu sanayi alanına buradan size söz veriyorum kalfa, çırak ve usta yetiştirecek bir okulu da o projede yapalım” şeklinde konuştu.

24 Haziran’ın ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Yeni bir sistem kuruyoruz. Bu sisteme Türkiye’nin bekası, istikbali ve istiklali ile ilgili bir sorun olduğu için geçtik. İnanın bu sanayilerde çalışan Suriyelilerden başlarına geleni dinlerseniz ne oyunlar oynandığını, o oyunların aynısını bir başka İslam coğrafyasında da oynandığını görürsünüz. 15 Temmuz boşuna planlanmadı, yapılmadı, arkasındaki güçler de boşuna Türkiye üzerine hesaplar yapmadı. Ama o gün o planı sizler bozdunuz, sizler o gün sivil direnişi nedir gösterdiğiniz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da da yine sizler sandıklara sahip çıkarak bu oyunu bozacaksınız. Her bir kardeşim sandıklara giderek demokratik haklarını kullansın. Sandığa gitmek çok önemli. Bütün kardeşlerim bu demokratik haklarını kullansın ve Türkiye’nin geleceğinde izleri, oyları olsun” diye konuştu.