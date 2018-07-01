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01 Temmuz 2018 14:34

Bakan Tüfenkci’den şehidin ailesine taziye ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Güzelyayla Mahallesi’nde şehit Onbaşı Ali Seydi Özdemir için okunan mevlide katılarak, ailesine taziyede bulundu.

Bakan Tüfenkci’den şehidin ailesine taziye ziyareti

01 Temmuz 2018 14:34


20 Haziran’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Onbaşı Ali Seydi Özdemir için Hekimhan’a bağlı Güzelyayla Mahallesi’nde taziye çadırı kurularak, mevlit okutuldu. Mevlit programına katılan Bakan Tüfenkci, şehit Özdemir’in babası Zekeriya Özdemir’e bir kez daha taziye dileklerini iletti. Bakan Tüfenkci, terörle mücadeledeki kararlığa vurgu yaparak, “Bizler yeni dönemde de terörle mücadele konusunda aynı kararlılıkta olacağız. Bir daha bu vatana şehit cenazesi gelmemesi için terörün kökünü kazıyacağız. Rabbim vatanımızı ayakta tutmak için canla başla mücadele eden askerimizi, polisimizi, tüm güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin, şehadet şerbetini içen Ali Seydi kardeşimiz ve tüm şehitlerimizin ruhunu şad, bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin” dedi.




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