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14 Haziran 2018 15:03

Bakan Tüfenkci’den Sultan Teyze’ye çat kapı ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kendisini evine davet eden Sultan Teyze’yi çat kapı ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci’den Sultan Teyze’ye çat kapı ziyaret

14 Haziran 2018 15:03


Hasta yatağındayken, Bakan Bülent Tüfenkci’yi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı karşısında gören Sultan Şengönül gözyaşlarını tutamadı. Bakan Tüfenkci, Sultan Teyze’nin sağlık sıkıntısı yaşamadan önce sık sık partide kendilerini ziyaret ettiğini hatırlatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Sultan Şengönül ise eski Türkiye ile yeni Türkiye’yi şöyle anlattı:


“Bir yıl ambulans beni taşıdı. Eskiden biz sürüm sürüm sürünüyorduk, Yeşil Kart vardı. Şimdi Yeşil Kart yok. Vakıfta bayat ilaçlar veriyorlardı şimdi bayat ilaç yok. Şimdi ne mutlu ki bize böyle bir rahatlık gördük. Rahatlığın en üst safhalarındayız. 5 defa ameliyat oldum. Millet eğer ki bunu göremiyorsa, nankörlük yapıyorsa daha da bir şey söylemiyorum. Sizin bakanlığınızın devamını dilerim. Sizi seviyorum. Bakanım sizi bir kere aradım, ’Sen yarın bakansın’ dedim. Allah gönlüme attı, sabah aradı ’Bakan oldum’ dedi. Biz gönülden bağlıyız, hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Bütün dualarım sizinle” diye konuştu.




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