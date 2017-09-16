Uluslarası kervansaray buluşmasında yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var" dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kervansaray Buluşması açılış töreniyle başladı. Battalgazi ilçesindeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleşen buluşmaların açılış programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Tüfenkci, Anadolu’da tarihin izlerinin görüldüğünü belirterek, "Anadolu’yu anayurt yapan izleri, tarihi görüyoruz, bu buluşmalar bize bu tarihi bir daha hatırlatıyor. Bu topraklar insanlığın doğduğu ilk topraklardan bir tanesi ve bizim medeniyetimizin geçmişi Anadolu’nun derinliğinde ve orta Asya’nın derinliğinde gelip, oluşturduğumuz medeniyetle Anadolu’ya hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği bu topraklardan yaydık” ifadelerini kullandı.

Anadolu topraklarında yaşamanın bedeli olduğunu söyleyen Tüfenkci, Türkiye’nin bu nedenle geçmişte olduğu gibi bugün de saldırı altında olduğunu ifade etti. Tüfenkci, "Kimileri PKK, kimileri DEAŞ, kimileri FETÖ, kimileri DHKP-C adı altında bu topraklara, bu insanların birliğine, beraberliğine yönelik her dakika oyunlar kurmaya çalışıyor. Bu topraklarda yaşamanın bedeli var. Bizler gerçekten birliğimize ve beraberliğimize kardeşliğimize bu toprakların mayasına ve köklerine sahip çıktığımızda Allah’ın izniyle bu oyunları dün olduğu gibi bugün de boşa çıkartıyoruz, çıkartacağız. Biz istiyoruz ki 81 ilde huzur içerisinde hizmetlerle anılalım ve bu hizmetler insanımıza dokunan, insan odaklı hizmetler olsun. Onun için de 81 ille beraber Malatyamızı da kalkındırmanın gayreti içerisindeyiz. Biz istiyoruz ki bu topraklarda insanımız yaşasın ki devletimiz yaşasın. İnsanımızın refah düzeyi artsın ve çağdaş ülkeler arasında fark edilen bir ülke olalım istiyoruz. Bunun için de gece gündüz demeden çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Okulların açılması

Tüfenkci, 18 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağını hatırlatarak, "Eksiden kitapçı kitapçı dolaşır kitap derdine düşerdik şimdi inşallah 18 Eylül’de çocuklarımız okullarına gittiğinde sıralarının üzerinde kitaplarını görecekler. Sadece Malatya’da 22 bin öğrenciyi taşıyoruz ve eğitim almasını sağlıyoruz. 26 bin öğrenciye sadece Malatya’da öğle yemeği desteği sunuyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda eğitim kalitesini de yükseltme noktasında kendi insanımızı da rekabet edebilir noktaya getirebilme noktasında biz hükümet olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve çocuklarımızın adil, eşit ve fırsat eşitliği içerisinde eğitim almasını istiyoruz. En kötü günümüz bugünkü gibi olsun ve inşallah sizlerin desteğiyle, birlik ve beraberlikle çok daha iyi günlerde buluşacağız inşallah" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise belediyeciğin en önemli ayaklarından birisinin sosyal ve kültürel belediyecilik olduğunu belirterek, bunun en güzel örneğini bu etkinlikte gördüklerini kaydetti. Malatya Valisi Ali Kaban ise etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da konuşmasında Büyükşehir ile birlikte hem merkezde olsun hem ilçelerimizde hem de kırsalda olsun yeni bir kalkınma sürecine girdiklerini ifade ederek, "Bu güzel kadim topraklar içerisinde onlarca medeniyetin izlerini görmek mümkün. Burada 7 ve 9 bin yıllık bir tarih var bir medeniyet var. Kendi insanımızın Bir de bu topraklarda yaşayan insanların bile ne kadar bildiğini sorgulamak lazım. Dolayısıyla bu tür güzel buluşmalarla, tarihimize ışık tutacak, tarihe not düşecek, tarihin izlerini yaşatmış olacağız. Günümüze taşımış olacağız. Battal Gazi tarihi, bir kez daha kayıtlara geçmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konuşmasında, 13 yıl önce göçen kervansarayı virane halinden kurtardıklarını hatırlatarak, "2004 bu kervansaray kendi haline terk edilmiş haldeydi. Önce çökmüş sonra da göçmüştü. Bu nedenle, 2004 tarihi ölüm sessizliğinde ve bu ölüm rüyasından bu sessizlikten bu toprakları uyandırdığımız bir gündür. Bu ölüm sessizliğinin bu topraklara reva görmemiz mümkün değildi” diye konuştu.