Bakan Tüfenkci’nin eşinden bayram ziyaretleri

Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban, ilk olarak Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Tüfenkci ve Kaban’ı, Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yardımcısı Tülay Ayaz karşıladı. Programda bir açıklama yapan Başkan İhsan Çolak, “Bugün derneğimize kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerimize devletimiz 200 TL bayram harçlığı hediye edilecek, ayrıca sorunlarınızın çözümü noktasında Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin’de bulunmakta. Bu sebeple biz devletimize dua edeceğiz” şeklinde konuştu.

Neriman Kaban ise “Geçen sefer geldiğimizde de söylemiştim biz büyük bir aileyiz, bizler de ailenizin bir ferdiyiz öyle görüyoruz kendimizi. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin arasında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Valimizin sizlere selamları var. Sizlerin bayramını kutluyor, özellikle çocuklarımızın gözlerinden öptüğünü söylememi istedi. İnşallah sizlerle çok güzel günlerde, hep mutluluk içerinde, çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü güzel günlerde beraber olmak dileğiyle diyorum. Ben de şimdiden bayramınızı kutluyor, hepinize selamlarımı sunuyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Esra Tüfenkci de, “Keşke şimdiye kadar bu derneğe daha önce gelseydim. Sizlerle daha evvel tanışsaydım. Çok şükür olsun geç de olsa bir araya gelebildik. Ben de size Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi olarak selamlarını getirdim. Her zaman yanınızdayız. Devletimizden Allah razı olsun, büyüklerimizden Allah razı olsun. Biz onların Malatya’daki elçisiyiz. Bundan sonra birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz daha güzel şeyler olacak ülkemiz için. Ben sizlere güveniyorum. Sizler özel annelersiniz. Ben de bir yetimim, benim annem de 26 yaşında üç çocukla bizi bugünlere getirdi. Allah ondan, sizlerden razı olsun. Küçük büyük hepinizin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum, ben sizlerin ne çektiğimizi biliyorum. Çok şükür güçlüyüz ayaktayız, çocuklarımız için, geleceğimiz için sabredeceğiz. Çok güzel günler göreceğiz hep beraber. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Allah çocuklarınızla, ailenizle çok güzel günler göstersin size” dedi.

Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban daha sonra annelere bayram harçlığı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Tüfenkci ve Kaban daha sonra Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezinde Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneğine kayıtlı aileler ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Eroğlu “Biz aileler olarak 4 aydır beraberiz, çocuklarla annelerle sürekli iletişim içerisindeyiz. Bir oda bir gelecek projesi kapsamında aile olduk. İnşallah bugün Bakanımızın eşi ve Valimizin eşi sizlere bayram hediyesi verecekler. Tekrar hoş geldiniz diyoruz” dedi.

Neriman Kaban ise “Ramazan ayınızı kutluyorum, yaklaşmakta olan Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Biz devlet olarak sizlerle beraber olmak istedik, çocuklarımıza ve sizlere bayram öncesinde küçük bir katkıda bulunmak için hediyemiz olacak sizlere. Bunu siz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bizim Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği ile bir projemiz vardı. Ben bazı aileleri de ziyaret etmiştim yine inşallah o ziyaretlerimize de devam edeceğiz. Ben Vali Bey’in selamlarımı iletiyorum, sizin Bayramınızı kutluyor. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, annelerimize kolaylıklar diliyorum. Yüzleriniz hep gülsün hayırlı bayramlar olsun” şeklinde konuştu.

Esra Tüfenkci de, “Sizlerle tanıştığıma çok mutlu oldum. Böyle güzel bir gün de önümüz bayram Rabbim sağlıkla huzurla, çocuklarımızla, ailelerimizle bayrama erişmeyi nasip etsin. Ben de sizlere Sayın bakanımız Bülent Tüfenkci’nin selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Evlerimizde çocuklarımızla sağlıkla, mutlulukla huzurlu yaşayın. İnşallah Rabbim acı günler göstermesin. Nice nice bayramlar görün inşallah. Bizler de devlet olarak elimizden geldiği kadar yanınızdayız, yakınınızdayız. Allah’a emanet olun, hayırlı bayramlar olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tüfenkci ve Kaban burada da annelere bayram harçlığı ve çocuklara oyuncak verdi.