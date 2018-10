Bakan Yardımcısı Metin'den Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin, “Malatya ticaret ve sanayide dengeli büyüyen bir ilimiz” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin'in Belediye ziyaretine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay eşlik etti.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Dünya Gümrük Örgütü'nün konferansına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya'mız her renkten insanın, ırkın, mezhebin var olduğu mini bir Anadolu'dur. Bu farklılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörü, birlik ve beraberliğin şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Malatya geçmişten günümüze her zaman önemli merkezlerden birisi olmuştur. Cumhuriyet döneminde de önemini devam ettiren Malatya iki Cumhurbaşkanı çıkarmıştır.” İfadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra Acil Eylem Planı ile birçok projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'yı şantiyeye çevirdik. Malatya her zaman istikrardan yana olmuş bir ildir” şeklinde konuştu.

Malatya'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin ise, Dünya Gümrük Örgütü'nün PICARD adı altındaki eğitim programına Malatya'nın ev sahipliği yaptığını belirterek, “Dünyadaki 60 ülkeden 180 katılımcının olduğu programımız 3 gün sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanımın şahsında Malatya'ya teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve lokomotif illerden biri olduğunu da belirten Metin, “Malatya ticaret ve sanayide dengeli bir şekilde büyüyen ve her alanda örnek olan bir ilimiz. Malatya'ya 5 sene önce gelmiştim. Her geldiğimde Malatya'nın değişimini gelişimini görme imkanım oluyor. Modern bir Malatya'nın oluşumu noktasındaki adımlarınızı dinleme imkanımız oldu. Bu başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman Malatya'nın hizmetindeyiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatin Metin'e Kayısı kristali, kayısı ve bakır el işlemeli çay seti hediye etti.