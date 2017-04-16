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16 Nisan 2017 13:48

Bakıma muhtaç hastalar da oylarını kullandılar

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da bugün vatandaşlar sabah 07.

Bakıma muhtaç hastalar da oylarını kullandılar

16 Nisan 2017 13:48

00 itibariyle sandıklara gidildi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Evde Bakım Birimi tarafından ise bakıma muhtaç hastalar özel araçlarla oy verecekleri okullara taşındı.


Malatya’da Anayasa Değişikliği halk oylaması sürüyor. Toplam 1832 sandıkta sabah erken saatlerinden itibaren oy verme işlemi sürerken, evde bakıma muhtaç olan hastalar içinde Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Birimi yoğun mesai harcıyor. Toplam 5 ekipten oluşan evde bakım birimleri önceden kendilerine başvuran bakıma muhtaç hastaları araçla oy kullanacakları okullara getiriyorlar.


Malatya’da hasta yatağından oy kullanılması için Evde Bakım Birimi ekipleri tarafından Hidayet Ortaokuluna getirilen hastalardan biri de 89 yaşındaki Hafi Taşatan. Ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yaşlı kadının akrabaları sandık başkanına oy verme işleminin araçta kullanılmasını talep etti ancak başkan buna izin vermeyince içeriden bir sandalye getirilerek felçli seçmen okula 2 sandalye üzerinde taşındı.


Burada oyunu kullana felçli hasta daha sonra aynı şekilde bakım aracı ile evine bırakıldı.




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