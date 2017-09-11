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11 Eylül 2017 11:20

Bal peteğinde şaşırtan figür

Malatya’da bir bal peteğindeki figür, görenleri şaşırttı.

Bal peteğinde şaşırtan figür

11 Eylül 2017 11:20


Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Karakaplan, tahıl üretimi yapıyor hem de üreticilerden gelen balları müşterilerine satıyor. Karakaplan, son olarak kendisine satılması için gelen peteği açtığında gözlerine inanamadı. Bal peteğindeki figürün Arapça ’Allah’ yazısı olduğunu söyleyen ve satmaktan vazgeçen Karakaplan, onu ambalajlayarak iş yerinin baş köşesine astı. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını anlatan Mehmet kaplan, dükkanına gelen herkesin bu duruma hayran kaldığını vurgulayarak, "Herkes görsün diye balı iş yerinde sergiliyorum. Görenler hayran kalıyor. Herkes fotoğrafını çekip, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” dedi.


Karakaplan, peteği elinden geldiği kadar muhafaza edeceğini ve kimseye satmayacağını da sözlerine ekledi.




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