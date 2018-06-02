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02 Haziran 2018 17:12

Balan Tüfenkci, gençlerle buluştu

Bakan Tüfenkci, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin, "Türkiye 60 milyar lira gibi bir bedeli ödemek zorunda kaldı.

Balan Tüfenkci, gençlerle buluştu

02 Haziran 2018 17:12

Esasında bu bedel, gençlerimizin geleceğinden çalınmış bir bedel" dedi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özel Yeni Hamle Koleji tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.


24 Haziran’da ülkenin bir yol ayrımına gideceğini belirten Bakan Tüfenkci, seçimlerin imtihan zamanları olduğunu ifade etti.


Bakan Tüfenkci, üstlerine düşen hesabı verip tekrardan milletten yetki isteyeceklerini kaydederek, "Bir dergi var orada ’Ustası olmadığın gelecek, senin değildir’ diye bir başlık var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da büyük usta, baş usta. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapalım." ifadelerine yer verdi.


Yarınlar için gençlerden çok umutlu olduklarını dile getiren Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:


“Hem seçme hem de seçilme yaşını 18’e indirdik. Gençlere iş, aş noktasında Türkiye’yi büyütmeye çalışıyoruz. Bir yandan da terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Hatırlayın, Türkiye 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O hainler Ankara’da helikopterle düz ateş açıyorlardı. Hedef gözetmeden ateş açarak gidiyorlardı. Türkiye böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunun faturası da ağır oldu. Hem kardeş kardeşe yan bakar oldu hem de birçok insanımız mağdur oldu. Aynı zamanda Türkiye 60 milyar lira gibi bir bedeli ödemek zorunda kaldı. Esasında bu bedel gençlerimizin geleceğinden çalınmış bir bedel. Ben öyle görüyorum ama inşallah toparladık, daha da toparlayacağız."


Seçimlerden sonra çok farklı bir Türkiye olacağını, gençlerin çabalarının ve kararlarının ülkenin geleceğini belirleyeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.




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