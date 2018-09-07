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07 Eylül 2018 14:38

BAL’da Malatya derbisi ilk hafta

2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi.

BAL’da Malatya derbisi ilk hafta

07 Eylül 2018 14:38

BAL Ligi’nin birinci haftasında Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşı karşıya gelecek.


İstanbul İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde, birden fazla grupta yer alan İstanbul, İzmir ve Bursa takımlarının grup kuraları ve 11 grubun fikstürlerinin çekimi yapıldı.


2018-2019 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi, 11 grupta 151 takımın katılımıyla oynanacak. Lig, 22-23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.


Malatya’yı Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) bu sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor temsil edecek.


BAL Ligi 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor’un yanı sıra Hankendispor, 1920 Maraşspor, Kahta Dirilişspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Ulalar Belediyespor, Ankas İstiklalspor, Araban Belediyespor, Kilis Belediyespor, 11 Nisanspor, Dersim 62 Spor, Elbistan Belediyespor ve Şarkışla Belediyespor takımları mücadele edecek.


Grup’ta birinci haftada Malatya ekipleri Pütürge Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşı karşıya gelecek.


Ligin ikinci haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Araban Belediyespor’u konuk ederken, Pütürge Belediyespor ise deplasmanda Ankas İstiklalspor’a konuk olacak.


Grupta 1.hafta programı şöyle:


Pütürge Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor- Kilis Belediyespor, 11 Nisanspor - Dersim 62 Spor, Kahta Dirilişspor- Şanlıurfa büyükşehir Belediyespor, Hankendispor - 1920 Maraşspor, Belediyespor - Ankas İstiklalspor, Elbistan Belediyespor - Şarkışla Belediyespor




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