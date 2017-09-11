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11 Eylül 2017 13:37

BAL’da Malatya takımları sezonun başlamasını bekliyor

Malatya’nın 2 takımla temsil edildiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezon 24 Eylül’de başlayacak.

BAL’da Malatya takımları sezonun başlamasını bekliyor

11 Eylül 2017 13:37

Bu sezon kurdukları iddialı kadrolarla lige girecek olan Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesi’nin mücadele ettiği BAL’da sezon 24 Eylül’de start alacak.


13 takımın bulunduğu 2. Grupta güçlü takımlar arasından 3. Lige çıkma mücadelesi verecek olan Malatya takımları, kurdukları yeni kadrolarla sezona girecekler.


İsim tescili yapamadığı için İnönü Üniversitesispor adıyla mücadele edecek olan 1932 Malatyagücü takımı sezona Gaziantep deplasmanında başlayacak. Şehit Kamil Belediyespor’a konuk olacak olan sarı siyahlılar, galip gelip lige 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.


Bir diğer Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor ise sezonu 1920 Maraşspor maçıyla açacak. Ligin ilk haftasında sahasında güçlü bir rakiple karşılaşacak olan mavi beyazlılar, iyi başlangıç için galibiyet kovalayacak.


24 Eylül’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un ilk hafta programı ise şöyle oluştu:


“Yeşilyurt Belediyespor - 1920 Maraş, Dersimspor-Grup Merkez Hasar Hankendispor, Adıyaman 1954-Araban Belediyespor, Siverek Belediyespor-11 Nisan, Şehit Kami Belediyespor-İnönü Üniversitesispor, Elazığ Yolspor-62 Pertekspor.”




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