BAL'da zor hafta

Grup'ta beşinci hafta heyecanı

yaşanacak. Yoluna kayıpsız devam eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Dersim 62 Spor ile şuana kadar puan alma başarısı gösteremeyen Pütürge Belediyespor ise evinde Elbistan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Grup'ta 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1'de beraberlik alarak 10 puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 5.haftasında 21 Ekim Pazar günü 15.00'da deplasmanda Dersim 62 Spor ile karşı karşıya gelecek.

Tunceli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Orhan Karaboğa, İbrahim Aksoy, Mehmet Sıraç Akpınar hakem üçlüsü yönetecek.

Grup'ta şuana kadar puan kazanamayan hatta gol atma başarısı da gösteremeyen Pütürge Belediyespor ise ligin beşinci haftasında sahasında Elbistan Belediyespor'u konuk edecek.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak olan karşılaşmayı Hasan Buğa, Latife Kaya, Emre Eker hakem üçlüsü yönetecek.