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31 Ağustos 2018 14:57

Balkondan düşen genç kız yaralandı

Malatya’da misafirliğe gittiği evin balkonunda düşen genç kız yaralandı.

Balkondan düşen genç kız yaralandı

31 Ağustos 2018 14:57


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üçbağlar Mahallesi Hicret sokakta bir apartmanın 1’inci katında ikamet eden yakınlarına ziyarete giden S.T. (26) evin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.


S.T.’nin balkonda düştüğünü gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan S.T.’nin hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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