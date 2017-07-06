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06 Temmuz 2017 12:22

Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Malatya’da 3’üncü kattaki evinin balkonundan aşağı düşen 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 12:22


Zaviye Mahallesi Kitabe Sokak’ta yaşanan olayda apartmanın 3’üncü katında oturan 91 yaşındaki Hatun Hanbay dengesini kaybederek aşağı düştü. Evdekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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