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26 Kasım 2017 14:01

Banazı Kültür Sanat Derneği artık Banazı’da hizmet verecek

Bir süredir Malatya merkezde faaliyet gösteren Banazı Kültür Sanat Derneği, artık Yeşilyurt ilçesine bağlı Banazı Mahallesinde hizmet verecek.

Banazı Kültür Sanat Derneği artık Banazı’da hizmet verecek

26 Kasım 2017 14:01


Basın mensuplarıyla yeni dernek binasında bir araya gelen Dernek Başkanı Selahattin Yalçınkaya, dernek olarak yaptıkları faaliyetleri anlatarak yeni bit konser hazırlıkları olduğunu dile getirdi.


Kültür-sanat faaliyetlerini artık yeni yerlerinde sürdüreceklerini aktaran Yalçınkaya, her Perşembe günü toplandıklarını ve tüm sanatseverleri derneğe beklediklerini söyledi.


Programda konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ise, derneğin güzel faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, yeni yerin bir kültür evine dönüşeceğini vurguladı.


Konuklara çiğköfte ikramında bulunulan programda sanatçılar mini bir konser de vererek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.




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