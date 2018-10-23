Barbie bebeğe Malatya'dan rakip

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde girişimci kadınlar tarafından üretilen yöresel bebekler Barbie bebeklere rakip oldu.

İlçede faaliyet gösteren Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneğinde kadın kursiyerler hobi olarak çocuklar için yöresel bebek üretiyor. Ürettikleri bebeklere "Azet Bacı" ve "Hamdi Dayı" isimlerini veren kadın kursiyerler çocukların yerli ve milli oyuncaklarla oynaması için bebekleri uygun fiyattan satışa sunuyor.

Dernek faaliyetleri ve bebekler hakkında bilgi veren Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Refika Uçar, bebeklere olan talebin ilk başları çok olduğunu ancak zamanla bu talebin düştüğünü ifade ederek, vatandaşlara çocuklarını yerli bebeklerle oynatmaları için çağrıda bulundu.

Bebeklerin yerli ve milli kültürü yansıttığını ifade eden Uçar, bebek yapımının bir hafta sürdüğünü aktararak daha çok çocuğa ulaşmak için yetkililerden destek beklediklerini aktardı.