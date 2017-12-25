Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 12:52

Baro Başkanı Han, İnönü’yü andı

2.

Baro Başkanı Han, İnönü’yü andı

25 Aralık 2017 12:52

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han bir mesaj yayımladı.


Han, mesajında “1. ve İnönü Meydan Muharebelerinin Komutanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü İstiklal Savaşının kazanılmasında, Cumhuriyet’in Kurulmasında, Türkiye’nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlamıştır. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 44. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    10°C
  • Çarşamba
    Sisli
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç