Baro Başkanı Han, İnönü’yü andı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han bir mesaj yayımladı.

Han, mesajında “1. ve İnönü Meydan Muharebelerinin Komutanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü İstiklal Savaşının kazanılmasında, Cumhuriyet’in Kurulmasında, Türkiye’nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlamıştır. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 44. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.