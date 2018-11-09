Baro Başkanı Han'dan 10 Kasım mesajı

Enver Han, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yoldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Han, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80‘ inci yıl dönümünde rahmetle, şükranla anıyoruz” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, O‘nun değerini bir kat daha arttırmaktadır. Onun fikirleri ve eserleri bizler var oldukça daima yaşayacaktır. Adı, yaşadığı yüzyılı aşmış ve dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Türk Ulusu olarak böyle bir lidere sahip olmakla duyduğumuz onur, hiçbir şey ile kıyaslanamaz. Atatürk‘ün koyduğu ilkeler sayesinde bugün Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesinde olduğunu, bunu engellemeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı mücadelenin de sürdürüleceğine inancımız tamdır. Ulu Önder‘in yaşamı boyunca verdiği mücadele birçok ülkenin bağımsızlık savaşına ışık tutmuştur. Bugün Atatürk'ü özlemle ve minnetle anmakla beraber, ilkelerine her zamankinden daha sımsıkı sarılmalıyız.

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti‘ni ve Atatürk ilke ve devrimlerini ilelebet yaşatıp, Türkiye'nin kalkınmasının yolunun, Atatürk‘ün düşünce ve ilkelerinden güç alınarak, O‘nun eserlerine, Cumhuriyet‘in bütün değer ve kurumlarına geçmişte olduğu gibi bugünde sahip çıkılmasından geçtiğinin bilincinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncülerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ü ve Dava Arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş Şehitlerimizi, Gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz”