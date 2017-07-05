Baro Başkanı Han’dan Başbağlar mesajı

Enver Han Başbağlar katliamının 24. yılında yaptığı yazılı açıklama ile katliamı bir kez daha lanetlediklerini ifade etti.

5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyünde 33 kişinin katledildiğini anımsatan Han, “Başbağlar katliamı insanlık tarihine kara leke olarak geçen, 24 yıldır dinmeyen acımız olmuştur” dedi.

Katliamı lanetleyen Han, “Başbağlar katliamı, Sivas katliamından 3 gün sonra yaşanan ve milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık örneklerden birisidir. Sivas katliamının hemen ardından yapılan bu saldırıda amaçlanan şey, halkımızın kardeşliğini ortadan kaldırıp, milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz bu iki katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.