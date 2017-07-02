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02 Temmuz 2017 09:41

Baro Başkanı Han’dan Madımak mesajı.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının büyük bir acı ve yıkım olduğunu söyledi.

Baro Başkanı Han’dan Madımak mesajı.

02 Temmuz 2017 09:41


Baro Başkanı Enver Han Sivas Madımak olaylarının 24. Yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, katliyamın yüreklerinde acı bıraktığını söyledi.


Han, "2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması, 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı ve 2 göstericinin yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, ülkemiz tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir" dedi.


Olayların bugüne kadar aydınlatılmamış olmasının kabulü edilebilir olmadığını ifade eden Han, "Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir. Bu katliam kutsal yaşam hakkına, halkların kardeşliği ve eşitliğine, yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı bir harekettir. Sivas katliamı büyük bir acı ve yıkım olarak bu ülkenin ve toplumun yüreğinde kanamaya devam etmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.




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