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03 Eylül 2018 10:48

Baro Başkanı Han’dan, yeni adli yıl mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av.

Baro Başkanı Han’dan, yeni adli yıl mesajı

03 Eylül 2018 10:48

Enver Han, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada “Yeni Adli Yılda Hakim ve Savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını diliyoruz” dedi.


Han, yaptığı açıklamada Yeni Adli Yılın, insanlığa, Ülkemize ve vatandaşlara, adalet, barış ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirterek, “Yeni Adli Yılda Hakim ve Savcı atamalarında liyakatin ve adaletin egemen olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Yeni Adli yılda Malatya Adliye Sarayı inşaatına başlanılması ve bitirilmesi gerektiğini belirten Han, “Zira mevcut Adliye Binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir” şeklinde konuştu. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisinin de hukukun üstünlüğü ilkesini esas alması olduğunu vurgulayan Han, “Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği; her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet; toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.


Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesinin savunma, avukat ve barolar olduğunu dile getiren Han, “Biz, Avukatlar ve Barolar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır.


Yeni Adli Yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyorum. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan, başta yargının asli kurucu unsuru olan değerli meslektaşlarım, saygıdeğer hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında ya da görevinden ötürü Şehit olan tüm meslektaşlarımızı, yargı mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.




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