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18 Mayıs 2018 14:03

Baro Başkanı Han’ın 19 Mayıs mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Han’ın 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 14:03


Enver Han, mesajında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılını yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ATATÜRK tarafından Türk Gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs’ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.




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