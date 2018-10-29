Baro Başkanı Han'ın 29 Ekim mesajı

Başkan Han, mesajında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve Milletimize armağan edilen en büyük hediyelerden birisidir. Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıldönümünü Milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. 95 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferidir. Aziz Şehitlerimizin acılarını, Kahraman Gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz. Ulu Önder Atatürk‘ün önderliğinde büyük Türk Milleti‘nin kanı, canı pahasına kurulan Cumhuriyet‘in, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. Yurdumuzun her köşesinde, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkının sorgulanmadığı, herkesin yargıya yürekten güvendiği, kutsal değerlerimizin en büyük teminatı olan Cumhuriyet ile vicdanlarımızın tertemiz kalabildiği, kadın-erkek eşitliğinin sağlanarak, toplumun temel yapısının sağlamlaştırıldığı, eğitim ve sağlıkta, sosyal devlet ilkesi ile yurttaşların insan onuruna uygun yaşamalarının sağlandığı bir yönetim biçiminin tarifidir aslında bu. Ülkemizin, çatışmalı bir Ortadoğu coğrafyasında, bugüne dek güneş gibi parlamasının tek sebebi, laik bir hukuk devleti olma temelinde yükselen bir cumhuriyet olmasıdır. Eşit ve özgür yurttaşlık temelinde, cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gereği asla kuşku duyulmaz bir gerçeklik ve barış içinde yaşanacak ,aydınlık güzel günlerin var olma nedenidir. Bu duygu ve düşüncelerle inanıyoruz ki ülkemiz çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda, insanımız bilimde, sanayide, eğitimde ve diğer bütün alanlarda büyük bir mesafe kat edecek, elde edilen bu başarılarla Cumhuriyetimizi hep birlikte taçlandıracağız. Cumhuriyetin 95. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.