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02 Temmuz 2018 14:07

Baro Başkanı Han’ın Sivas katliamı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Han’ın Sivas katliamı mesajı

02 Temmuz 2018 14:07


Başkan Han, mesajında, Sivas katliamının büyük bir acı ve yıkım olduğunu belirterek, “Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas katliamının üzerinden 25 yıl geçmiştir. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Otelinin yakılması, 33 yazar, ozan ile düşünürün yanarak ve dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, ülkemiz tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Olayların bugüne kadar aydınlatılmamış olması kabul edilemez. Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir. Bu katliam kutsal yaşam hakkına, milletimizin kardeşliği ve eşitliğine, yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı bir harekettir. Sivas katliamı büyük bir acı ve yıkım olarak bu ülkenin ve toplumun yüreğinde kanamaya devam etmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.




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