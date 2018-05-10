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10 Mayıs 2018 16:55

Başarılı öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi

Malatya Necatibey Ortaokulunda okuyan 42 başarılı öğrenci, okul yönetimi tarafından ödüllendirilerek Çanakkale gezisine götürüldü.

Başarılı öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi

10 Mayıs 2018 16:55


2018-2018 eğitim-öğretim yılında 22 başarılı öğrenci ile sınavlarda ilk 20’e giren öğrenciler olmak üzere toplam 42 öğrenci, Necatibey Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş’ın girişimler ile 3 günlük Çanakkale gezisine gitti. Okul Müdürü Akbaş, düzenlenen geziyle öğrencilerin motive edilmesinin yanı sıra asıl amaçlarının milli ve manevi duyguların aşılanması olduğunu söyledi. Akbaş, “Bu gezinin gerçekleşmesinde büyük emekler sarf eden okulumuz öğretmenlerinden Celal Ağcıl başta olmak üzere Haydar Akçadağ’a ve gezide kız öğrencilerimizle ilgilenecek Türkçe öğretmeni Mine Duma ile Merve Kıray’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca gezimize sponsor olan ve katkı sağlayan destek veren işadamı Reşat Erdoğan’a, İstanbul Kartal Belediyesine ve Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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