Başarılı sporculardan Başkan Gürkan’a ziyaret

Ziyarette, Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcularının elde ettikleri başarı konuşuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Bölge Şampiyonası’nda 19 altın madalya ve Türkiye Şampiyonası’nda ise, 1 gümüş 1 de bronz madalya alan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü sporcularını ve Antrenör Ali Karaca ile kulüp yöneticilerini makamında kabul etti.

Burada konuşan Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sonay Şahin, elde edilen başarıya dikkat çekerek, “Sessiz Adamlar Spor Kulübü olarak farklı alanlarda çalışmalarımız var. Burada bulunmamızın sebebi ise 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılan atletizm yarışmasında çocuklarımız 19 adet altın madalya aldı. Bu çocuklarımız down sendromlu ve otizmli çocuklar. Bu anlamda yaşamlarına farklı bir anlam kattıklarını düşünüyorum. Bu çocuklar aileden ne kadar uzak olurlarsa bizim için o kadar kazanımlar oluyor bağımsız yaşam becerilerini kazanmak adına. Ayrıca sporun çocuklarımıza kattığı farklı anlamlar var. Artık öğrenim farklılaşmaya başladı. Dört duvar arasından çıkıp biraz daha toplumsal alanlarda çalışmalarımız oluyor” ifadelerini kullandı.

Sözlerine sporcuları kutlayarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Sessiz Adamlar Spor Kulübü’nün Antalya’da 1-3 Kasım tarihleri arasında yapılan atletizm şampiyonasında başarılı neticeler alarak döndükleri için bu çocuklarımızı ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Sizleri burada görmek ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Özel öğretim ile yetiştirilmiş ve Antalya’da şehirlerarası müsabakalarda 19 altın madalya kazanmış bu çocuklarımızı tebrik etmemek mümkün değil. Özellikle bu çocuklarımızın kendi başlarına kalmaları noktasında başarılı neticeler elde ettiklerini, aileye bağımlı oldukları takdirde sıkıntılı süreçte eğitimlerinin sürdüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla bu çocuklarımıza hem eğitim öğretim ortamlarının hazırlatılması, hem de onları aile ve okula hapsetmek yerine geniş kapsamlı okul alanı dışında da eğitim faaliyetlerini ve bütüncül olarak hayat boyu eğitim faaliyetlerini devam ettirmeleri gerekiyor” diyerek, altın madalya alan sporcuları kutladı.

Başkan Gürkan, çok kısa bir süre sonra Mayıs ayı içerisinde temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü Malatya’ya kazandıracaklarını belirterek, “Bizler katılımcı belediyecilik anlayışı içinde toplumun tüm katmanlarını yakın istişare ve temas içinde onların dert ve sıkıntılarını dinleyip, hem yol haritamızın belirlenmesinde, hem onların sıkıntılarını giderilmesinde belediye olarak çalışıyoruz. Bu anlamda da bölgemizde olmayan ve bir ilk olacak Engelsiz Yaşam Merkezimizin temelini Mayıs ayında atmıştık. Şu anda da bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki yılbaşından sonraki süreçte bu çocuklarımız o engelli komplekse gidecekler, oranın dershanelerinden, spor salonlarından, yüzme havuzlarından, toplantı salonlarından, iş atölyelerinden ve dinlenme alanlarından hem birbirleriyle tanışma, hem birbirlerine bilgi aktarması noktasında, hem de ailelerin birbirlerini tanıma noktasında ve ailelerin bir nebze de olsa rahat ettirilmesi noktasında böyle bir Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksinin temelini attık. En yakın zamanda açma durumuna geldik” diye konuştu.