Başhekim Kelleş'ten anlamlı ziyaret

Dr. Mehmet Kelleş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevini ziyaret etti.

Dr. Mehmet Kelleş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevini ziyaret etti.Ziyarette yaşlılarla özel ilgilenen başhekim Kelleş,sohbet ettiği yaşlılara Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.Burada bir konuşma yapan Kelleş," Kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren kıymetli büyüklerimiz için özel bir anlam ifade eden Yaşlılar Günü'nü, birlikteliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden olan muharrem ayı ile içerisinde barındırdığı Aşure gününü kutlamanın mutluluğunu gönülden yaşıyoruz.Bu manada yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları aramak ve hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak bizlere düşen en önemli görev olarak kabul edilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı ömürler diliyor, ellerinden hürmetle öpüyorum"diye konuştu