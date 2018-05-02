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02 Mayıs 2018 14:47

Başı sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Malatya’da bir serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Başı sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

02 Mayıs 2018 14:47


Battalgazi İlçesine bağlı Taştepe Mahallesi Hayırlı Sokak üzerinde bulunan bir kerpiç evdeki serçe yuvasına girmeye çalışan karganın başı yuvaya sıkıştı. Uzun süre yuvadan kafasını kurtaramayan karganın sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.


Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri, karganın sıkıştığı yere merdiven yardımı ile çıkarak kurtarma çalışması yaptı. kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan karga tekrar özgürlüğüne kanat çırparken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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