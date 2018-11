Basın mensupları Yeşilyurt'taki yatırımları gezdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Yeşilyurt'a kazandırılan yatırım alanları ve yapımı devam eden diğer proje alanlarını gezdi.

Basın mensupları otobüsle gerçekleştirilen hizmet turu kapsamında, Gedik Sosyal Tesisleri, Gedik Kültür Evi, Beylerderesi Şehir Parkı, Askeri Müze, Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Gençlik Merkezleri, Muhtar Evleri, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, Engelsiz Park ve Kuba Mescidi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Yeşilyurt Kent Konseyi Binası, 15 Temmuz Milli İrade Anıtı, park alanları ve sosyal tesislerinin yanı sıra inşaatı devam eden yeni yatırım alanlarını inceledi.

Basın mensuplarının yapılan hizmetleri kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizde hizmete giren yatırım alanlarının yanı sıra devam eden projelerle ilgili bilgilendirme gezilerimiz devam ediyor. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği, kamuoyunu aydınlatma gibi ulvi bir görev yapan basın mensuplarımızla birlikte yatırım alanlarını gezdik, yeni projelerimiz hakkında bilgiler aktardık. Yeşilyurt, Malatya'nın Batı'ya açılan penceresidir, bizlerde 7/24 esasıyla çalışarak bu güzel ilçemizi yaşam standardı yüksek bir konuma getirmek adına yatırımlarımızı teker teker hizmete sunarken, yeni projelerimizin de yaşam kalitesinin artmasına, insanlarımızın mutlu bir hayat sürmesine vesile olmasına özen göstereceğiz. Eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat, kültür, temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'ta hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal projeler hakkında basın mensuplarına bir yandan bilgiler aktarıp diğer taraftan yöneltilen tüm sorulara cevap veren Başkan Çınar, yapılan hizmetlerde görselliğe, kalıcılığa ve profesyonelliğe son derece önem verdiklerini söyledi.

İnceleme ziyaretinin sonunda Yeşilyurt Belediyesine ait sosyal tesislerde ağırladığı basın mensuplarının yatırımlar hakkında ki görüşlerini dikkatlice dinleyen ve not alan Çınar, Yeşilyurt'un örf, adet, gelenek ve görenekleriyle birlikte sosyal, kültürel ve eğitim gibi değerlerini ‘insan odaklı' devasa yatırımlarla ön plana çıkarttıklarını söyledi.

Çınar, “Yeşilyurt Belediyesinin kapıları ve hizmet alanları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktık. Hizmetlerimizin farklı gözükmesinin yanında birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşehrilerimizle birlikteyiz. Kamu, kurum, meslek örgütleri, dernekler, mahalle muhtarları ve hemşehrilerimizin taleplerine önem verip, yatırımlarımızı bu bakış açısıyla hizmete sunduğumuz için Yeşilyurt, bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaştı. İlçemizin gelişim ve değişimine ışık tutan bütün hizmetlerimizden vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına, yerinde inceleme yapıp fikir sahibi olmasına önem veriyoruz. Basın mensuplarımızın da bu anlamda ortaya koyacakları analizleri ve tespitleri ciddiye alacağız, çünkü yaptıkları görev itibariyle hayatın her anında olan gazetecilerimizin düşünceleri yolumuzu aydınlatacaktır. Birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhuyla hareket ederek güzel ilçemizi tüm kesimlerin destekleriyle büyütmeye devam edeceğiz. Milletimiz bu görevi bize layık gördüyse, en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. İşimizi ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet' düsturuyla sürdürüp, gayretli ve özverili çalışma prensibiyle verimli hizmetler sunmaya özen göstereceğiz” dedi.

Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin çok net görüldüğünü belirten Başkan Çınar, “Bizim için önemli olan insanlarımızın mutluluğudur. Hemşehrilerimizin mutlu olması için dört yıllık süreçte devasa yatırımlar yaparken, sosyal belediyecilik hizmetlerimizle insanlarımızın gönüllerine ve yüreklerine dokunduk. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelerimizde çok net görülmektedir. Hizmet etme aşkı ve heyecanı ile kaynaklarımızı doğru kullanarak, tasarruf edip gereksiz harcamalardan kaçınarak, yeni kaynak üreterek, personelimizin gayreti ve fedakarlığı, hemşehrilerimizin desteği inancı ve sevgisi ile ne söz verdiysek fazlasını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Belediyecilik bir vizyon ve ileriyi görme işidir, bizlerde görevimizi layıkıyla yerine getirip, kentimizin farklılıklarını ön plana çıkartmasının yanında Yeşilyurt'u geleceğe taşıyacak yatırım ve sosyal projelerimize ağırlık veriyoruz. Bir zamanlar atıl durumda olan Gedik Tepesini devasa yatırımlarla cazibe merkezine dönüştürdük, vatandaşlarımız buradaki tesislerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. İnşaatı bitmek üzere olan Gedik Kültür Evimizde 7/24 hizmet verecek olan İkinci Millet Kıraathanemizin yanı sıra Çoban Müzemiz, Konferans Salonları, Cezaevi Müzesi ve diğer sosyal donatılarımız yer alacaktır. Bölgemizin ekonomik, turizm ve sosyal yaşamına canlılık getirecek, üzerinde özenle durduğumuz Beylerderesi Şehir Parkı projemizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, bölgemizin en büyük sosyal yaşamı olma özelliği taşıyacak bu projemizin her noktasını farklı yatırımlarla anlamlandıracağız. Askeri teçhisatların sergileneceği Savaş Müzemizi burada hizmete sunacağız. Teknik alt yapısı ve hizmet alanlarıyla bölgemizin en geniş kapsamlı Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizin kaba inşaatı tamamlandı, teknik alt yapı kuruluyor, en yakın zamanda hizmete sunacağız. İlçemizin kültürel varlıklarını gelecek kuşaklara taşımak adına restorasyon çalışmalarına devam ettiğimiz Tarihi Konaklarımızı butik oteller, lokanta, kütüphane ve millet kıraathanesi şeklinde hizmete sunup, tarihi güzelliklerimizi tüm dünyayla buluşturacağız. Yöresel yemeklerimizin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak, yerli ve yabancı turistleri ilçemize çekmek adına başlattığımız ‘Lezzet Vadisi' projesiyle tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İnsanlarımızın nefes alabilecekleri alanları artırmak adına gerek mimari yapısı gerekse de yaşam alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip 108 adet parkımızı hizmete sunduk, bazı parklarımız içerisinde hizmete sunduğumuz Sosyal Tesislerimiz de kaliteli hizmetlerimizi halkımızla buluşturduk. Ulaşım ağımızı güçlendirmek adına bugüne kadar 374 bin 522 ton sıcak asfalt serimi ve 477 bin 028 metre sathi kaplama çalışması başta olmak üzere alt ve üst yapımızı modern hale getirmek adına rekor seviyesinde yatırımlarda bulunduk. Farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarına sahip güzel ilçemizin her caddesi ve sokağında hizmetlerimizi görebilirsiniz. Yeni projelerimizi zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Memleketine sevdalı, ülkesine hizmet etmeyi şiar edinen bizler, her zaman halkımızın emrindeyiz” diye konuştu.

Bilgilendirme gezisine katılan basın mensupları da, gerçekleşen programdan dolayı teşekkür ettikleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çalışmalarında başarılar diledi.