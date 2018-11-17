Başkan adayı Bakan çalışmalarını sürdürüyor

Ali Bakan, ilçeleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Av. Ali Bakan, seçim gezileri kapsamında Hekimhan, Darende ve Kuluncak İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ali Bakan ilk olarak Hekimhan'ı ziyaret etti.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Adil Ağca "31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Av. Ali Bakan'a başarılar diliyorum" dedi.

Aday adayı Ali Bakan ise, seçimlerin önemine değinerek, "Türkiye Büyük badirelerden geçiyor, etrafımıza baktığımız zaman sıkıntılar yaşanıyor. O nedenle bizim öncelikle bu davaya sahip çıkmamız lazım. AK Parti davasına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmamız gerekiyor. Ben inanıyorum ki birkaç ay sonra ekonomik sıkıntılardan kurutulacağız. Ben şunu söylemek istiyorum. Yapılacak seçimlerde AK Parti kimi aday gösterirlerse göstersinler hiç önemli değil, ben şahsımla ilgili söylüyorum Biz 30 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz tüm kardeşlerimiz ve aday adaylarımız kıymetlidir. Kardeşlik hukuku içerisinde bu seçimi götürmemiz lazım. Devletimizin yanında yer alacağız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında biz dimdik duracağız. Güçlü devlet güçlü lider olmadığı takdirde yaşadığımız bu Türkiye coğrafyası kolay bir coğrafya değil her ülkenin hesap yaptığı köşe başı bir ülkede yaşıyoruz. Böyle güzel bir ülkede yaşamanın bir takım bedelleri muhakkak olacak. Şimdiye kadar olmuş bundan sonrada olacaktır. Biz millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kulandı.

Baka, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Darende, Kuluncak ilçe başkanlıklarını da ziyaret ederek projelerini anlattı.