Başkan Akdemir: “Kanlarıyla destan yazdılar”

Topla, tankla halkının üzerine acımasızca yürüyen bir güruhla karşılaşıldığını hatırlatan Başkan Akdemir, "Onlar kimin askeri olduğunu, kimin varlığıyla var olduğunu unuttu. Dahası artık hepsi birer vatan haini olarak anılıyor. Allah bu millete bir daha böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, "Hain kalkışma sırasında kahramanca mücadele ederek şehit düşen 249 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Kahramanlar yurdu yaşatmak için can veriyor. 15 Temmuz gecesi milli bir mücadele verilmeseydi, bugün her şey herkes çok farklı yerlerde olabilirdi. Türkiye çok farklı bir Türkiye olabilirdi. O gece Türk halkı kanlarıyla destan yazdı" dedi. Türkiye’nin bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Akdemir, "Topla tankla halkının üzerine acımasızca yürüyen bir güruhla karşılaştık. Onlar kimin askeri olduğunu, kimin varlığıyla var olduğunu unuttu. Dahası artık hepsi birer vatan haini olarak anılıyor. Allah bu millete bir daha böyle bir olay yaşatmasın" şeklinde konuştu.