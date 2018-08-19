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19 Ağustos 2018 15:45

Başkan Akdemir Kurban Bayramını kutladı

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akdemir Kurban Bayramını kutladı

19 Ağustos 2018 15:45


Akdemir mesajında "Bayramlar, bizlere insan olmanın hakkını, kardeş olmanın kıymetini, paylaşmanın hazzını, şükrün faziletini hatırlatan aydır. İslam alemi, her türlü olumsuzluğa rağmen bugün çok şükür ki birlik ve beraberlik içerisindedir. Umuyorum ki, bu mübarek ay hürmetine dünyanın dört bir yanında insan onuruna yakışmayan zulüm biter ve mazluma kurtuluş, zalime azap olur. Ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Ekonomik anlamda ülkemizin çöküşünü bekleyen zalimler, amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bu yolda, Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Yapılan ibadetleriniz hayırlı, kesilen kurbanlarınızın kabul olmasını temenni ediyorum. Her geçen gün adından sıkça söz ettirmeyi başarmış, güzel vatanımızın, güzel ilçelerinden biri olan Kale’de yaşayan halkımızın huzur ve güveni için gerekli tedbirler alınmıştır. Hemşerilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin (sav) şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; saygı ve selamlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.




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