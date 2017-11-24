Başkan Akdemir’den Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Akdemir, mesajında, “Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler. Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve en değerli varlığıdır. Öğretmen bir sanatkardır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Bu vesile ile geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmen meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.