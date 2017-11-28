Başkan Avşar’dan Mevlid Kandili mesajı

İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğumu da bu asrın müjdecisidir” dedi.

Mevlid Kandilinde yapılacak dualarda, insanlığın sıkıntılarının giderilmesi için niyazda bulunulmasını isteyen MHP İl Başkanı Bülent Avşar, kandilin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Cenab-ı Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede kendimiz, ailemiz ve çevremiz için yapacağımız dualara, tüm insanlık için yapacağımız duaları da ekleyerek, gönülden dua etmeliyiz. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlakî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Herkesin rahmet ve mağfiret umarak kendince yapacağı ibadet ve yalvarışlar, inşallah hayırlı gelişmelere vesile olur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi yolunda olumlu kapılar açılır. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.