Başkan Avşar’dan TCDD.5.Bölge Müdürlüğüne ziyaret

5.Bölge Müdürü Mustafa Çalık’ı ziyaret ederek bir süre istişare etti.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar TCDD 5.Bölge Müdürü Mustafa Çalık’ı makamında ziyaret ederek, bir süre Malatya’daki TCDD’nin faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. TCDD Bölge Müdür Mustafa Çalık ve personeli tarafından karşılanan Avşar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce ilimizin güneye ve güney illerinin de Anadololu’ya bağlantısını sağlayan, Malatya’ya geldiği günden bu yana bağlı bulunduğu illere hizmet veren Demiryolları Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bölge Müdürümüze ve tüm işletme personellerine yakın ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ediyorum. Ortak paydamız Malatyamız için MHP Kadrolarının her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim” ifadelerini kullandı.

Bölge Müdürü Çalık da MHP ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TCDD’nin projeleri hakkında bilgi verdi. MHP Malatya İl Başkanı Avşar, daha sonra müdürlükleri de ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar daha sonra, Türk Ulaşım Sendikası Malatya Şube Başkanı Önder Akgül ve yönetim kurulunu ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu. Türk Ulaşım Sendikası Malatya Şube Başkanı Akgül, “MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Bey’in ziyaretleri bizleri son derece sevindirmiş ve memnun etmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekten ötürü kendilerine sendikam ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar sendika ziyareti sonrası, TCDD lokalindeki vatandaşlar ile de bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi ve alakasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Avşar, “Bugün İstasyon civarındaki vatandaşlarımız ile biraraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Herkes bilmeli ki MHP Kadroları vatandaşlarımızın tüm sorunlarını ,sorunlarımız gibi alıp ivedi olarak halletme yoluna gidiyoruz” diye konuştu.

Başkan Avşar ve yönetimi daha sonra İşçilerin sofrasına da iştirak ederek, ziyaretlerini sonlandırdı.