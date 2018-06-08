Başkan Avşar’ın yıl sonu mesajı

Bülent Avşar 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Avşar, mesajında "Sevgili öğrenciler, güzel bir tatili hak ettiğinizi düşünüyorum ve hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde bol bol oyun oynamayı ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Sevgili veliler, sizler de çocuklarınızla beraber tüm yıl özveri ortaya koydunuz. Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir. Kıymetli öğretmenler, çocuklarımızın eğitimi için verdiğiniz emeklere minnettarız. Dünyanın en şerefli ve ağır görevini ifa etmektesiniz. Ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve sevgili çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması için gecenizi gündüzünüze katarak çalıştığınız için teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.