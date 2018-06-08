Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 17:54

Başkan Avşar’ın yıl sonu mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

Başkan Avşar’ın yıl sonu mesajı

08 Haziran 2018 17:54

Bülent Avşar 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Avşar, mesajında "Sevgili öğrenciler, güzel bir tatili hak ettiğinizi düşünüyorum ve hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde bol bol oyun oynamayı ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Sevgili veliler, sizler de çocuklarınızla beraber tüm yıl özveri ortaya koydunuz. Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir. Kıymetli öğretmenler, çocuklarımızın eğitimi için verdiğiniz emeklere minnettarız. Dünyanın en şerefli ve ağır görevini ifa etmektesiniz. Ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve sevgili çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması için gecenizi gündüzünüze katarak çalıştığınız için teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç