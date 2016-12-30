Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:00

Başkan Boyraz: Kuluncak’ın yıldızı doğalgaz ile parlayacak

Başkan Boyraz: Kuluncak’ın yıldızı doğalgaz ile parlayacak

30 Aralık 2016 15:00

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, doğalgazın ilçeye kavuşturulmasıyla vatandaşların hayatının daha da kolaylaşacağını belirerek “Kuluncak’ın yıldızı doğalgaz ile parlayacak” dedi.
Malatya’nın Kuluncak ilçesine doğalgazın kazandırılması adına çalışmalar sürüyor. Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz merkez mahalle muhtarları ile bir toplantı yaparak ilçeye doğalgaz alımı ile ilgili abone olabilecek mahalle sakinleri mevcudunu istedi.
Boyraz, Botaş doğalgaz boru hattından ilçe merkezi ve yakın mahallelere doğalgazın verilmesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Doğalgazın ilçemize kavuşturulmasıyla vatandaşlarımızın hayatı daha da kolaylaşmış olacak ve ilçemizdeki göçü önleyecektir“ dedi.
Boyraz ayrıca ilçeye yapılması planlanan ve bakanlıklarda olan projeler ile ilgili de bilgiler verdi. Boyraz, 2017 yılı içerisinde ilgili bakanlıklardan talep edilen yatırımların ilçeye kazandırılması adına görüşmelerin sürdüğünü de belirterek Kuluncak’ın daha yaşanılabilir bir ilçe olması adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Başkan Boyraz, önümüzdeki yıl talep edilen projeleri ise şöyle sıraladı:
“Entegre devlet hastanesi yapımı, Tohma havzasında 40 kilometrelik alanda ıslah ve temizlik çalışması. Tohma Nehrinde kapalı sulama projesi. Kızılhisar, Kuluncak Bıyıkboğazı, Alvar, Karıncalık ve İlisuluk Tarımsal Sulama Gölet projesinin yapımı. Sofular Demir madeni yataklarının işletmeye açılması. Termal Sıcak Su sondaj çalışmalarının yapılması. Spor kompleksi ve tesislerinin yenilenmesi. Kuluncak-Hekimhan arasında üst geçit yapılması. Kaldırım ve aydınlatma sistemi yapılması. Kuluncak-Darende-Hekimhan kavşağının yapılması. Kuluncak-Sivas ve Kuluncak-Darende arasındaki yolun yapılması. Bisiklet yolu yapımı, parke taşı, yol yapım ve sokak güzelleştirmesi yapım işi. Yeni Hükümet Konağı yapımı ve küçük sanayi sitesi yapımı”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç