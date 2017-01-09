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09 Ocak 2017 11:48

Başkan Çakır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Çakır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 11:48

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde haberleşmenin son derece önem kazandığını belirten Başkan Çakır, "Gazetecilik, fedakarlık isteyen ve çalışma şartları ağır olan önemli bir meslektir. Gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi medya alanları, günümüzde önemli gelişmeler göstermiş ve ülkemizde saygın bir yer edinmiştir. Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve ’toplumsal olaylara ayna tutmak’ olan medya demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, kulağımız ve sesimizdir” dedi. 15 Temmuz gecesi FETÖ Terör Örgütü mensuplarının hain darbe girişiminin kamuoyuna duyurulması ve darbeye karşı kamuoyu oluşturulmasında özgür basının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Çakır, "Kurtuluş Savaşı sırasında, ülkemizin düşmanlardan temizlenmesi ve Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli bir rol üstlenen basınımız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da yine başarılı bir sınav vermiştir. Hain darbe girişiminin kamuoyuna duyurulması ve darbeye karşı kamuoyu oluşturulmasında başrol oynayan basınımız, her türlü övgüyü hak etmektedir. Birlik ve beraberliğimizi ilgilendiren konularda basınımızın tek vücut bir şekilde hareket etmesi, milletin ve demokrasinin yanında yer alması takdire şayandır. Bu vesileyle, basın meslek ilkeleri doğrultusunda, ilkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile yaşantılarında mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" dedi.



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