Başkan Çakır Kuluncaklılarla iftarda bir araya geldi

Yemekten önce kısa bir selamlama konuşması yapan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “En güzel ayda en güzel günlerde bir arada olmanın verdiği mutluluğu hiçbir yerde bulamayız. Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden yeteri kadar faydalandığımıza inanıyorum. Ramazan aylarında oluşan gönül birliğinin her zaman sürmesi gerekiyor. Bu tablo bütün insanları mutlu ediyor. Bugünde bizi burada bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kuluncak’ın her geçen gün güzelleştiğini belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Büyükşehir Belediyemiz ile Kuluncak Belediyemizin uyumu ortaya güzel işler çıkarıyor. Bugün de bu güzel sofranın etrafında bizi toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ramazan ayının çok özel ve güzel bir ay olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Ramazan ayının mağfiret ve günahlardan kurtulma ayı olduğunu söyledi. Sofraların karabalık olmasının farklı anlamlar taşıdığını aktaran Çakır, “Hiç tanımadığınız insanlarla bir araya gelip, aynı sofrayı paylaşmak, davetlere icabet etmek Ramazanın ruhunu yansıtıyor. Biz bu ruhu bugün Kuluncak’ta yaşıyoruz. İnsanları unutmamak gerekiyor. Ramazanı iklimine uygun yaşıyoruz. Fakat bizim gibi yaşamayan birçok Müslüman ülkesi var. Dualarımız Müslüman coğrafyasında kan ve gözyaşının olmadığı iftarı görebilmek. Bu anlamda gözü kulağı ülkemizde olan milyonlarca Müslüman kardeşlerimiz var. Onlara yardım eli uzatmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimize önemli yatırım ve hizmetlerde bulunuyoruz. Bu hizmetlerimiz artarak da devam edecek. Gelecekte Malatya çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuluncak Meydanında verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, bazı belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire başkanları, şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.