Başkan Çakır öğretmenlerle bir araya geldi

Kernek Külliyesinde Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan öğretmenlere verilen kahvaltıda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan bir konuşma yaparak öğretmenliğin bilgi, fedakarlık ve özverili bir meslek olduğunu belirtti. Yağbasan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim verilen merkezler hakkında da bilgiler verdi. Bütün öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’ nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, kentin gelişiminde daha çok insan odaklı çalışmalara önem verdiklerini belirterek “2009 yılında kurmuş olduğumuz eğitim merkezlerimiz, sanat merkezlerimizle birlikte büyük bir ekip oluşturduk. Çocuklarımızın sadece okul eğitimiyle kalmaması, okul dışına da çıktığında hafta sonu veya boş zamanlarında eğitim alabilecekleri alanları oluşturmak bizim temel görevimiz. Çocuklarımızı toplumumuza kazandırmak bizim için çok önemli. Bu anlamda her yıl büyüyen bir kadromuz var. Yapmış olduğumuz tesislerde ne kadar çocuğa, insana ulaştığımız önemli. Ne kadar aileye dokunabildiğimiz önemli. Bizlerin temel amacı bu çocuklarımızı manevi yönden destekleyerek, ülkemize ve toplumumuza yararlı bireyler yetiştirmek. Şuana kadar binlerce çocuk bu eğitim merkezlerinden faydalandılar. Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor” diye konuştu.