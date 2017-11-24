Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:28

Başkan Çakır öğretmenlerle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gencay ile birlikte öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Çakır öğretmenlerle bir araya geldi

24 Kasım 2017 13:28


Kernek Külliyesinde Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan öğretmenlere verilen kahvaltıda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan bir konuşma yaparak öğretmenliğin bilgi, fedakarlık ve özverili bir meslek olduğunu belirtti. Yağbasan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim verilen merkezler hakkında da bilgiler verdi. Bütün öğretmenlerin ‘Öğretmenler Günü’ nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, kentin gelişiminde daha çok insan odaklı çalışmalara önem verdiklerini belirterek “2009 yılında kurmuş olduğumuz eğitim merkezlerimiz, sanat merkezlerimizle birlikte büyük bir ekip oluşturduk. Çocuklarımızın sadece okul eğitimiyle kalmaması, okul dışına da çıktığında hafta sonu veya boş zamanlarında eğitim alabilecekleri alanları oluşturmak bizim temel görevimiz. Çocuklarımızı toplumumuza kazandırmak bizim için çok önemli. Bu anlamda her yıl büyüyen bir kadromuz var. Yapmış olduğumuz tesislerde ne kadar çocuğa, insana ulaştığımız önemli. Ne kadar aileye dokunabildiğimiz önemli. Bizlerin temel amacı bu çocuklarımızı manevi yönden destekleyerek, ülkemize ve toplumumuza yararlı bireyler yetiştirmek. Şuana kadar binlerce çocuk bu eğitim merkezlerinden faydalandılar. Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç