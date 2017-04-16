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16 Nisan 2017 13:56

Başkan Çakır oyunu kullandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, oyunu Cengiz Topel İlkokulunda kullandı.

Başkan Çakır oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:56


Başkan Çakır, Cengiz Topel Ortaokulundaki 2288 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, seçimlerin Malatya’da huzur içerisinde geçtiğini ifade etti.


Çakır, “Oyumuzu kullandık. Sabah yaklaşık on tane okulumuzu ziyaret ettik. Görev alan arkadaşlarımıza kolaylık dileklerimizi ilettik. Halkımızın görüşleri, ülkemizin geleceğine yönelik bir karar verecek. Birkaç saat sonra artık netleşmiş olacak. Ülkemiz için, geleceğimiz için hayırlı bir netice olur. Katılım güzel, sakin, herkes öyle huzur içerisinde. Kolay da bir seçim süreci. İnşallah hayırlı olur. Çalışmalar yapıldı herkes referandumla ilgili açıklamalarını ortaya koydu. En doğru kararı halkımız verecek. Halkın verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Herkes ülkesi için bir karar veriyor aslında ama en doğru olan çoğunluk hangi yönde karar verdiyse inşallah ülkemizin geleceği de o şekilde şekillenir. İnşallah güçlü bir ”Evet” bekliyoruz” diye konuştu.




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