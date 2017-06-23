Başkan Çakır Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Çakır, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydederek, “Ramazan Bayramı, paylaşma ve kucaklaşmanın yanı sıra sıla-i rahim yapma ve gönül alma zamanıdır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kırılan kalpleri onarmalı, incinen duyguları tamir etmeli, çocuklar sevindirilmeli ve büyükleri ziyaret etmeliyiz. Dargınlıkları sona erdirerek, sevgi, muhabbet ve coşkuyla birbirimize sarılmalıyız. Başta aile ve akrabalarımız olmak üzere, eş-dost ve komşu ziyaretlerine daha çok önem vermeli, gerçek bayram tadında bir bayram geçirmeliyiz. Bu vesileyle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin, tüm İslam Alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum” şeklinde konuştu.