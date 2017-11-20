Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:48

Başkan Çakır Tevfik Temelli Caddesinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, prestij caddeye dönüştürülen Tevfik Temelli Caddesinde incelemelerde bulunup, cadde esnafları ile de sohbet etti.

Başkan Çakır Tevfik Temelli Caddesinde incelemelerde bulundu

20 Kasım 2017 15:48


Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1.2 kilometre uzunluğundaki caddede, 12 metre genişliğinde yol, 3 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde cep otoparklar ve 1.20 cm. genişliğinde ise bisiklet yolları yapıldığını açıkladı. Çakır, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak cadde üzerine 400 adet akça, lale ve ıhlamur gibi ağaç türlerinin de dikildiğini söyledi. Tevfik Temelli Caddesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Çakır, "Caddemizi standartlara uygun hale getirdik. Burada altyapının tamamı baştan aşağı yenilendi. Yeni yağmur drenaj sistemi oluşturuldu. Ölçülebilir içme suyu sistemi yapıldı. Diğer kurumlarımız da burada altyapı şebekelerini yeniledi. Temelli caddemiz 50 yıl boyunca hizmet verecek kaldırım, peyzaj, aydınlatma uygulamaları, park yerleşim yerlerine kavuştu” dedi.


Malatya genelinde prestij cadde çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün cadde ve sokaklarının büyük bölümünü yeniledik. Malatya güzel bir şehir kimliğine kavuştu. Gelecek yıl da 10-15 noktada bu çalışmalar devam edecek. Aslında Malatya’yı yeniden inşa ediyoruz. Buralara ek olarak gelecek yıldan itibaren yeni bulvarlar açacağız" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç