Başkan Çakır Tevfik Temelli Caddesinde incelemelerde bulundu

Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1.2 kilometre uzunluğundaki caddede, 12 metre genişliğinde yol, 3 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde cep otoparklar ve 1.20 cm. genişliğinde ise bisiklet yolları yapıldığını açıkladı. Çakır, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak cadde üzerine 400 adet akça, lale ve ıhlamur gibi ağaç türlerinin de dikildiğini söyledi. Tevfik Temelli Caddesinin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Çakır, "Caddemizi standartlara uygun hale getirdik. Burada altyapının tamamı baştan aşağı yenilendi. Yeni yağmur drenaj sistemi oluşturuldu. Ölçülebilir içme suyu sistemi yapıldı. Diğer kurumlarımız da burada altyapı şebekelerini yeniledi. Temelli caddemiz 50 yıl boyunca hizmet verecek kaldırım, peyzaj, aydınlatma uygulamaları, park yerleşim yerlerine kavuştu” dedi.

Malatya genelinde prestij cadde çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün cadde ve sokaklarının büyük bölümünü yeniledik. Malatya güzel bir şehir kimliğine kavuştu. Gelecek yıl da 10-15 noktada bu çalışmalar devam edecek. Aslında Malatya’yı yeniden inşa ediyoruz. Buralara ek olarak gelecek yıldan itibaren yeni bulvarlar açacağız" şeklinde konuştu.