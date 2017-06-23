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23 Haziran 2017 18:15

Başkan Çakır yaşlıların bayramını kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ramazan Bayramı öncesi beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile birlikte Malatya Huzurevini ziyaret ederek buradaki yaşlıların bayramlarını kutladı.

Başkan Çakır yaşlıların bayramını kutladı

23 Haziran 2017 18:15


Ziyaret sırasında Huzurevi’nde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen Başkan Çakır, yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler de dağıttı. Çakır ayrıca huzurevi personelinin de bayramını kutlayarak karanfil verdi.


Burada konuşan Başkan Çakır,“Bayram öncesinde yaşlıları ziyaret ederek kendilerinin bayramını kutlamak istedik. Allah hepimize güzel ve sağlıklı günler nasip etsin” ifadelerini kullandı.


Bayramlaşma Programı Nikah Sarayında


Öte yandan Ramazan Bayramı’nda Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri ortaklaşa bayramlaşma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında Bayramın 1. günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programına bütün vatandaşların davetli olduğu belirtildi.




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