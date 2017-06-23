Başkan Çakır yaşlıların bayramını kutladı

Ziyaret sırasında Huzurevi’nde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenen Başkan Çakır, yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler de dağıttı. Çakır ayrıca huzurevi personelinin de bayramını kutlayarak karanfil verdi.

Burada konuşan Başkan Çakır,“Bayram öncesinde yaşlıları ziyaret ederek kendilerinin bayramını kutlamak istedik. Allah hepimize güzel ve sağlıklı günler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma Programı Nikah Sarayında

Öte yandan Ramazan Bayramı’nda Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediyeleri ortaklaşa bayramlaşma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında Bayramın 1. günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programına bütün vatandaşların davetli olduğu belirtildi.