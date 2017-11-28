Başkan Çakır yol çalışmalarını yerinde inceledi

İnceleme gezisi sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya genelinde ulaşımın daha rahat ve güvenli olmasını sağlamak için saha çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Şu anda çalışmaların devam ettiği bölgede eğim düşürme ve kazı çalışmalarına devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce 3.5 metre genişliğe sahip olan gurup yolumuzu yapılan çalışmalar ile 9 metre genişliğine çıkarıyoruz. Çalışmaların devam ettiği bu alanda 40 bin metreküplük bir kazı çalışması yapıldı. Bu bölgemizde çok yüksek bir eğim vardı. Kış aylarında eğimin fazla olmasından dolayı riskler oluşuyordu. Kodun düşürülmesi ile birlikte bu riskte ortadan kalkmış oldu. Bir bölgenin gelişmesinde yollar çok önemlidir. Yollar medeniyete açılan kapıdır. Çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin önemli hizmetler ürettiğini belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Bu bölgede grup yolu olarak değerlendirilen ve yol kodunun düşürülerek genişletilmesi büyük bir çalışma. Malatya Büyükşehir olmadan önce imkansız gibi görünen bu iş Büyükşehir ile birlikte yapılmaya başlandı. Malatya’nın tamamında Büyükşehir Belediyemiz var, el değmedik dokunulmadık bir nokta bırakılmadı. Altyapı, ulaşım, kültür ve sosyal etkinliklerinin tamamında Büyükşehir Belediyemizin imzası bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Göller Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Uğur, Bağtepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Şahin, Hacı Yusuflar Mahalle Muhtarı Nevzat Alan da yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Gelişen Türkiye’nin gelişen Büyükşehirlerinden birinin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, “Mahalleleri birbirine bağlayan gurup yollarından bir tanesinin daha genişletilmesi çalışmasını burada görüyoruz. Belediyenin ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığını ve yapılan işin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Belediye Meclis Üyeleri, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.