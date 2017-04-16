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16 Nisan 2017 13:40

Başkan Çakır’dan başsağlığı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Çakır’dan başsağlığı mesajı

16 Nisan 2017 13:40


Başkan Çakır, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 24. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarih boyunca her zaman önemli devlet, siyaset, bilim ve sanat adamları yetiştiren Malatya’mız, 24 yıl önce kaybettiğimiz 8. Cumhurbaşkanı hemşehrimiz merhum Turgut Özal ile her zaman onur ve gurur duymuştur. Turgut Özal bu topraklarda doğup, büyüyen, Türkiye’de standartları değiştiren, milletimizin yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamıydı. O, bir elinde bilgisayar, diğer elinde Kur’an ile bilim ve teknolojiyi yakından takip eden ufku geniş bir liderdi. Merhum Özal, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için büyük hamlelere imza atmıştır. Şahsiyeti, fikirleri, idealleri, başarıları ve Türkiye’nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Halkımız, ülkesine ve milletine hizmet eden Turgut Özal’ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Hemşehrisi olmakla gurur duyduğumuz 8. Cumhurbaşkanı, hemşehrimiz merhum Turgut Özal’ı ölümünün 24. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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